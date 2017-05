Vlaardingen wil miljoenen investeren in binnenstad

De gemeente Vlaardingen overweegt een miljoeneninvestering in het stadscentrum. Dit geld is bedoeld om winkelen aantrekkelijker te maken. De middenstand juicht een injectie in het stadshart van harte toe. Het gaat om een bedrag van maximaal 15 miljoen euro.

Voorzitter Paulien Bijkerk van ondernemersvereniging Liesveld ziet het al helemaal voor zich. "Meer groen in het centrum. Dichterbij parkeren en als je aankomt eerst alle gelegenheid tot een kopje koffie om je rustig te oriënteren. Verder willen we graag dat het centrum compacter wordt en het aantal winkels wordt verminderd."

Redelijk trouw

De Vlaardinger is redelijk trouw aan zijn winkelcentrum, maar wijkt toch ook regelmatig uit naar grote buren als Rotterdam en en Den Haag.

Volgens econoom Cor Molenaar van de Erasmus Universiteit is de aantrekkingskracht van grote steden een serieuze bedreiging voor middelgrote plaatsen als Schiedam, Spijkenisse en ook Vlaardingen. "In Rotterdam is gewoon meer te beleven."

Geen gelopen koers

Een investering in het winkelcentrum is zeker geen gelopen koers, bleek ook deze week tijdens een oriënterende raadsavond. De politiek is de haringstad is er nog niet uit en de verwachting is dat dit najaar een definitief besluit genomen zal worden.