Gebouw Scouting Schiedam compleet verwoest door brand

Brand Scouting Sweelincksingel Schiedam. Foto: MediaTV

In Schiedam is in de nacht van woensdag op donderdag het gebouw van scoutinggroep Tono uitgebrand. Het pand aan de Sweelincksingel kan als verloren worden beschouwd.

De brand ontstond rond 03.30 uur. Brandweerlieden reden eerst naar de verkeerde plek omdat de eerste melding vanaf de Zwanensingel kwam, terwijl de brand aan de andere kant van de snelweg was. Dat betekende een paar minuten omrijden. De rook trok richting de snelweg, maar die hoefde niet afgesloten te worden. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de naastgelegen boerderij Landvreugd. Rond 05.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. De politie onderzoekt de oorzaak brand. Volgens scoutingvoorzitter Richard Spruit heeft de politie aanwijzingen voor brandstichting. Scoutinggroep Tono heeft een rijke geschiedenis. De Tono-groep in Schiedam werd opgericht in 1921 en was daarmee een van de eerste padvinderijgroepen van Nederland. Veel historische spullen zijn bij de brand verloren gegaan. Andere scoutinggroepen schieten Tono nu massaal te hulp met onder meer noodtenten. ''We hebben al heel veel hulp aangeboden gekregen en gaan nu kijken wat we nog kunnen doen'', aldus Spruit. Er is ook een inzamelingsactie gestart.