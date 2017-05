Gebouw Scouting Schiedam uitgebrand

Brand Scouting Sweelincksingel Schiedam. Foto: MediaTV

In Schiedam is in de nacht van woensdag op donderdag een gebouw van de scouting van de Tono-groep uitgebrand. Het pand aan de Sweelincksingel kan als verloren worden beschouwd.

De brand is ontstaan rond 3.30 uur. Brandweerlieden reden eerst naar de verkeerde plek. De eerste melding kwam vanaf de Zwanensingel, terwijl de brand aan de andere kant van de snelweg was. Dat betekende een paar minuten omrijden. De rook trok richting de snelweg, maar die hoefde niet afgesloten te worden. De brandweer kon wel voorkomen dat het vuur oversloeg naar naastgelegen boerderij Landvreugd. Rond 5.30 uur gaf de brandweer het sein brand meester. Het nablussen zal nog wel een paar uur duren. De politie gaat onderzoek doen naar de oorzaak van de brand.