Raadsleden op vakantie; Oudenhoorn blijft bij Nissewaard

Oudenhoorn blijft voorlopig toch nog even bij de gemeente Nissewaard. Een minimale meerderheid van de gemeenteraad (18-17) heeft woensdagavond tegen het voorstel van het stadsbestuur om het dorp te verkopen aan Hellevoetsluis gestemd.

Twee raadsleden die op vakantie waren, gaven uiteindelijk de doorslag. Hun partijen stemden voor, maar de raadsleden van D66 en CDA waren niet aanwezig om 'ja' te zeggen.

Daardoor kwamen de voorstanders net twee stemmen tekort. De twee partijen stemden voor de grenscorrectie.

ONS tegen

Opvallend was dat de grootste fractie van Nissewaard, ONS met 13 zetels, tegen het collegevoorstel stemde. Binnen het college is de lokale partij met 3 van de 5 wethouders ook de grootste. De andere collegepartijen, CDA en VVD, stemden voor.

Vorige week presenteerde burgemeester Salet nog een voorstel voor de verhuizing van Oudenhoorn. Hellevoetsluis moest dan wel 10,9 miljoen euro betalen, omdat Nissewaard door het verlies van de 1200 inwoners en de vierkante meters inkomsten misloopt.

De tegenstanders vinden de compensatie van bijna 11 miljoen euro veel te weinig. Daarom vinden de raadsleden dat de gemeente bij het uitgangspunt van de discussie moet blijven: de grenscorrectie kan alleen budgettair neutraal voor Nissewaard.

Wens van de dorpsbewoners



De inwoners van Oudenhoorn hadden al bij de fusie van Spijkenisse en Bernisse in 2015 aangegeven naar Hellevoetsluis overgeheveld te willen worden. Het dorp heeft meer binding met die gemeente.

Door de afwijzing in Nissewaard is de provincie Zuid-Holland aan zet. Gedeputeerde Van der Sande had al gedreigd in te grijpen indien Nissewaard niet zou meewerken.