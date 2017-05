Spijkenissers gelukkigste stedelingen in de regio

Het stadhuis in Spijkenisse

De inwoners van Spijkenisse zijn de gelukkigste stedelingen van onze regio. Dat blijkt uit de Atlas voor gemeenten, een jaarlijks onderzoek onder de vijftig grootste gemeenten van ons land.

Dit jaar was het thema Geluk. De onderzoekers hebben uitgezocht in welke van de vijftig grootste steden van ons land de mensen het gelukkigst zijn. Ede staat bovenaan. Nissewaard met Spijkenisse en de omliggende dorpen staat op plaats acht.

Dat Nissewaard de regio Rijnmond aanvoert is opvallend. In andere jaren stond Spijkenisse vaak in de onderste regionen.

Inwoners van Rotterdam zijn het minst gelukkig. Zo'n 18 procent van de ondervraagden geeft aan dat ze niet gelukkig zijn. Daarmee staat de stad helemaal onderaan de lijst met 50 steden.

'Gelukkige gemeenten' zijn volgens de Atlas gemeenten met een aantrekkelijk woon- en leefklimaat waar veel gezonde en werkende mensen wonen. Het onderzoek is overigens gehouden voordat Feyenoord landskampioen werd.