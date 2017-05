Donderdag in Bureau Rijnmond

Bureau Rijnmond op TV Rijnmond besteedt donderdag aandacht aan twee overvallen, een dubbele moord en een schietpartij.

Eén van de overvallen werd gepleegd in Schiedam op de COOP aan de ’s-Gravelandseweg en daar werd het personeel bedreigd met een mes.

Bij de andere overval was het personeel slachtoffer van twee overvallen tegelijk. Terwijl de eerste overval aan de gang was, werd de zaak opnieuw overvallen. Ook de eerste overvaller was daarbij 'slachtoffer'.

Babbeltruc en diefstal

Daarnaast worden in de uitzending beelden getoond van daders van een babbeltruc en van een diefstal van een portemonnee. In beide gevallen was de buit een flink geldbedrag.

Coolsingel

Zondag 14 mei werd Feyenoord landskampioen door de wedstrijd tegen Heracles Almelo met 3-1 te winnen. Het feest na afloop van deze wedstrijd en de huldiging op maandag verliepen zonder noemenswaardige problemen. De supporters maakten er één groot feest van in Rotterdam.

Een week eerder was dat een ander verhaal. Een paar honderd man bleef na de verloren wedstrijd tegen Excelsior in de stad achter en heeft zich toen ernstig misdragen. Vorige week werden al foto’s getoond van verdachten en dat zal deze week weer gebeuren.

Grote onderzoeken

Tot slot ook aandacht voor twee grote politieonderzoeken. Op 25 april vond er in Zoetermeer een dubbele moord/doodslag plaats. Hierbij zijn er twee mannen overleden, vader en zoon.

De vluchtauto is aangetroffen in Rotterdam en daarom nu een oproep in ‘Bureau Rijnmond’. Een tweede oproep gaat over een schietincident op het WG Witteveenplein in Rotterdam. Dit vond plaats op maandag 23 januari naar aanleiding van een ruzie.



Bureau Rijnmond is het regionale opsporingsprogramma op TV Rijnmond. Het is op donderdagmiddag rond 17.20 uur te zien op RTV Rijnmond en wordt vervolgens elk uur herhaald tot de volgende dag 17.00 uur.