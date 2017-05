Zorgen bij wijkagenten over aanpak misdaad

Delfshaven

Wijkagenten in onder meer Rotterdam-Delfshaven maken zich zorgen over de gebrekkige aanpak van de georganiseerde misdaad. Volgens de agenten moet er een te lang traject worden afgelegd voordat actie wordt ondernomen. Politiemensen kunnen daardoor vaak weinig doen met lokale informatie over criminelen.

Dat blijkt uit een studie van de politieacademie in opdracht van de Nationale Politie. In totaal zijn meer dan 1100 medewerkers ondervraagd uit voornamelijk de basisteams Rotterdam Delfshaven, Sneek en De Kempen. 72 procent van de politiemedewerkers ziet volgens het onderzoek dat in zijn of haar werkgebied 'veel criminelen te weinig worden aangepakt'. Onder wijkagenten ligt dit percentage zelfs nog wat hoger: 77 procent. Volgens de onderzoekers moeten in elk basisteam tenminste tien politiemensen worden aangewezen, die zich permanent bezighouden met onder meer opsporing van de georganiseerde misdaad.