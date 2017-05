Blinde 11-jarige Djan krijgt braille ringband lievelingsboek

De 11-jarige Djan uit Vlaardingen kan zijn geluk niet op. Door de Vereniging Onbeperkt Lezen is zijn lievelingsboek 'De Smaragd van de Nijl' omgezet in een ringband brailleversie.

Het boek is geschreven door Tosca Menten en was nog niet beschikbaar in braille ringband.

De blinde Djan leest het liefst brailleboeken in een ringband omdat die niet dichtslaan tijdens het lezen. Boeken met ringbanden zijn niet te leen in de bibliotheek.

Nederland telt ruim tweeduizend kinderen die net als Djan blind of zeer slechtziend zijn.