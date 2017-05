10 jaar geleden: Bokito ontsnapt in Diergaarde Blijdorp

Bokito. Foto: Rob Doolaard/Diergaarde Blijdorp Een agent evacueert het publiek. Foto: Arie Kievit (ANP)

Het is donderdag precies tien jaar geleden dat de gorilla Bokito ontsnapte uit zijn buitenverblijf in Diergaarde Blijdorp. De onstnapping had een paniekerige evacuatie tot gevolg. Vier mensen raakten gewond.

Door de commotie werd de zilverruggorilla eventjes 's werelds bekendste aap. 'Bokitoproof' werd verkozen tot Woord van het Jaar. Op 18 mei 2007 om 14.30 uur bleek de gracht en het schrikdraad niet bestand tegen de oerkracht van de tweehonderd kilo wegende aap. Een van de gewonden was de Zoetermeerse Yvonne de Horde, op wie de mensaap het voorzien had. Hij sleurde haar mee en beet haar tientallen keren. Daarna vervolgde hij zijn weg naar het overvolle Blijdorp-restaurant Oewanja Lodge, waar hij de glazen deur stuksloeg en de aanwezigen de stuipen op het lijf joeg. Uiteindelijk kon een dierenarts Bokito met een verdovingspijl het dier vloeren. Het verblijf van de gorilla's is na de ontsnapping grondig aangepast. De wanden van het buitenverblijf zijn opgehoogd en de gracht is verwijderd. Lees ook:

