PostNL vervangt autorit voor e-bakfiets

PostNL gaat de post in het Rotterdamse centrum voortaan niet meer bezorgen met auto's of busjes, maar met een e-bakfiets. In Amsterdam zijn eerst de vervuilende auto's vervangen. Binnenkort volgt ook Rotterdam.

Bij het legen van de brievenbussen en het bezorgen van pakketjes en grote hoeveelheden post, worden bestelauto's ingezet. Vorig jaar is PostNL gestart met een proef in Amsterdam om dat te veranderen. Soms blijkt de elektrische-bakfiets zelfs sneller te zijn dan de auto. De bedoeling is dat PostNL over acht jaar in 25 binnensteden de pakketjes bezorgt met de e-bakfiets. PostNL wil op deze manier bijdragen aan schonere binnensteden en het verbeteren van de bereikbaarheid.