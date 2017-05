Nieuwe auto traumateam volgepropt met technologie

Het mobiele traumateam, dat bij ernstige ongevallen wordt ingezet, heeft nieuwe voertuigen. Ze zijn volgepropt met allerlei technische snufjes, zoals weergave van snelheid op de voorruit en infrarood nachtzicht.

De MMT-auto's worden gebruikt als de traumahelikopter niet kan vliegen. Dat is bijvoorbeeld het geval als het slecht weer is. Een bedrijf dat is gespecialiseerd in medisch interieur zorgde voor de inrichting.

"We hebben een head-up-display. Dit betekent dat de snelheid wordt geprojecteerd op de voorruit, zodat de bestuurder constant zicht heeft op de weg", zegt MMT-verpleegkundige Albert Visser.

"Verder is de auto uitgerust met infrarood-nachtzichtassistentie, die waarschuwt als personen of dieren gevaarlijk dicht in de buurt van de auto komen. Een dashcam neemt alles op wat er in de wagen gebeurt. Die beelden kunnen we gebruiken voor evaluaties en trainingsdoeleinden."

De wagens worden ruim zevenhonderd keer per jaar ingezet en staan net als de heli op Rotterdam The Hague Airport. Er is plek voor twee personen: de arts en de verpleegkundige.