Dirk Kuijt: 'Er zit heel veel emotie in mij'

Dirk Kuijt heeft tijdens een persconferentie in de Kuip zijn afscheid toegelicht. Het boegbeeld van Feyenoord stopt er mee, omdat hij er moeite mee heeft dat hij niet alle wedstrijden speelt. "Er zit veel emotie in mij, maar echt tranen heb ik nog niet gelaten."

"Ik heb heel veel meegemaakt, maar het landskampioenschap met Feyenoord is het absolute hoogtepunt in mijn carriere", zei de Katwijker in de volle perszaal van de Kuip. Hij vervolgde met: "Ik heb mijn afscheid aan mijn ploeggenoten meegedeeld vlak voordat het persbericht verstuurd werd. Ik deed dat via een WhatsApp-je in de groepsapp. Ik kreeg heel veel hartjes als antwoord. Feyenoord heeft me een afscheidswedstrijd aangeboden. Dat vind ik zeer respectvol. Daarna ga ik in de leer bij technisch directeur Martin van Geel."

