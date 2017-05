Waarom schrijf je 'Maeslantkering' met ae en t?

Petra Kiers vroeg via Facebook:

Ik reed gister langs de Maeslantkering in Hoek van Holland en ben benieuwd hoe die naam is ontstaan. Als hij niet naar iemand is vernoemd waarom wordt het dan met ae en t geschreven?

Antwoord:



Het is vernoemd naar het ‘dorp’ Maeslantsluys (twee hutjes van leem en riet en later Maassluis geheten), dat in de 14de eeuw ontstaan is rond de Monstersche sluis. Daar moesten de mensen wonen die de sluis in de gaten moesten houden.