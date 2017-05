Waarom zingt men happy birthday, en waar komt 'Lang zal ze leven' vandaan?

Sylvia Trouwborst vroeg ons:

Waarom zingt men overal ter wereld Happy birthday, al dan niet in eigen taal en waar komt het "Lang zal ze leven" vandaan?

Antwoord:

De melodie van "Happy Birthday to You" werd in 1893 door twee kleuterjuffrouwen, de gezusters Patty en Mildred Hill, gecomponeerd als "Good morning to All". De combinatie met de tekst verscheen het eerst in druk in 1912. De Summy Company registreerde de auteursrechten in 1935 - dit bedrijf werd later door Warner/Chappell gekocht in 1990.

Lang zal hij leven is een Nederlands kinderlied. De auteur en componist zijn onbekend. De oudste vindplaats van de tekst (als refreinregels) is het boek 2e Bonische vildtogt van J.I. de Rochemont (1860).

Zoals gebruikelijk bij volksliedjes, liedjes die mondeling worden overgeleverd of in de traditie van de actieve zangbeoefening staan, kent ook dit liedje tekstvarianten.

Verdere melodie-varianten ervan duiken op in het werk van Mozart (KV.576), Haydn en Carl Michael Bellman.



