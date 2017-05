Waarom blijft water altijd op een broccoli liggen?

Collega Thijs Anchelon belde ons met de volgende vraag:

Waarom blijft water altijd op de bovenkant van een broccoli liggen?

Antwoord:

Van de broccoli eten wij de steeltjes met de mini-bloemknopjes. Deze mogen uiteraard geen vocht of vuil opnemen anders zouden deze gaan verrotten. Om dit te voorkomen is de broccoli (en o.a. veel andere koolsoorten) voorzien van een waterafstotende structuur (op moleculair niveau) en die veroorzaakt het zgn. LOTUSEFFECT, vernoemd naar de manier waarop druppels water op lotusbladeren blijven liggen zonder het blad nat te maken. Eventuele losse verontreinigingen op de bloem of blad worden opgenomen door de druppels die vervolgens van de plant rollen. Het blad zelf blijft droog. Zo ook bij de broccoli.