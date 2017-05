Frans Brugonje belde met de vraag:

Wat hebben de haas en eieren met pasen te maken?

Antwoord:



In Duitsland wordt de paashaas al in 1682 genoemd, die het voor elkaar kreeg om gekleurde eieren te leggen. De Germaanse vruchtbaarheidsgodin Eastra (Ostara, godin van de lente), die in overgeleverde mythologieën als half-krankzinnig en soms even bloeddorstig als vrijgevig is geafficheerd, vertoonde zich op aarde vaak in de vorm van een haas. Met name als de ‘gekke’ maartse haas in het paarseizoen aan het begin van de lente. Het christelijke Pasen was in deze contreien oorspronkelijk haar lentefeest. Pasen heet in het Engels ook nog steeds naar deze godin ‘Easter’. Vandaar dat nog steeds de heidense haas in het van origine christelijke Pasen figureert.

