Waar komt 'cold turkey' vandaan?

Frans Put stelde de volgende vraag via Facebook:

Waar komt de uitdrukking ‘Cold Turkey’ vandaan ?

Antwoord:

Het verwijst inderdaad naar de bijverschijnselen die ontstaan bij het afkicken, zoals kippenvel en rechtopstaande haren. Maar de uitdrukking werd al in 1910 gezien in de Historical Dictionary of American Slang en toen had het niets met afkicken te maken. Het betekende daar ‘onvoorwaardelijk’, ‘direct’. Van origine (19de eeuw) is ‘Cold turkey’ een samenvoegsel van ‘cold’ en ‘talk turkey’. ‘Cold’ stond voor rechtdoorzee, rechtlijnig en ‘talk turkey’ stond voor openhartig, ronduit praten.