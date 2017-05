Onze trouwe luisteraar Peter van Die vroeg ons:

Waar komt de opmerking 'met de gebakken peren zitten' vandaan?

Antwoord:

Het is geen gebruikelijke bereidingswijze, hoewel het ook een lekkernij was (in vroeger eeuwen), dus je bleef er meestal mee zitten. De mensen kwamen er niet voor opdagen.