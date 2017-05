Webcast raadsvergadering steeds populairder

De raadsvergadering in Rotterdam

Steeds meer mensen bekijken raadsvergaderingen in hun gemeente online. In acht jaar tijd is het aantal gemeenten dat gebruik maakt van audio- of videowebcasts verdubbeld tot 78 procent.

Dat blijkt uit een inventarisatie van Company Webcast. Dit bedrijf levert aan gemeenten webcasttechnologie en het onderzoekt jaarlijks welke gemeenten hun openbare vergaderingen uitzenden. Volgens directeur Olaf Lawerman vervangen de webcasts steeds vaker de notulen omdat de uitzendingen teruggeluisterd of gekeken kunnen worden. Vorige week werd het raadsdebat over het bouwplan Feyenoord City door 63.000 mensen live bekeken. Tegen het einde van het raadsdebat maakte burgemeester Aboutateb er een speciale vermelding van, met een knipoog refererend aan de 63.000 beoogde zitplaatsen van het nieuwe stadion.