Ex-Feyenoorder Drenthe maakt kampioens-rap

Royston Drenthe heeft een rap gemaakt over het kampioenschap van de club waar hij vroeger voetbalde, Feyenoord. Champions! heet het nummer, waarin Drenthe (artiestennaam Roya2Faces) samenwerkt met de Rotterdamse rapper U-niq en de zangeressen van Soul Sisters.

Drenthe (Rotterdam, 1987) werd opgeleid bij Feyenoord en maakte als 18-jarige zijn debuut in het eerste elftal. In 2007 won hij met Jong Oranje het EK. Voor de lieve som van 14 miljoen euro verkaste hij daarna naar Real Madrid.

In stadion Bernabeu lukte het hem niet om een basisplaats af te dwingen. Na zijn vertrek uit Madrid raakte hij steeds verder in de vergetelheid bij kleinere clubs in Spanje, Engeland, Rusland, Turkije en de Verenigde Arabische Emiraten.

Begin dit jaar liet hij weten dat hij definitief met voetbal stopte en koos voor een muziekcarrière. Heimwee naar Feyenoord? Dat heeft hij niet, zegt hij tegen RTV Rijnmond. Maar de liefde voor de club is nog altijd groot. "Ik ben blij voor de jongens die het hebben geflikt."

In Champions! rapt Drenthe: "We hakken alle benen, net als Leo. Trouw gebleven, zelf in Bernabeu."

en:

"Legioen, mijn dank is groot. Tot mijn dood ben ik voor Feyenoord."