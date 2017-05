De vader van de vermoorde Tygo uit Dordrecht heeft het hoger beroep in zijn zaak ingetrokken. Dat betekent dat de veertien jaar cel die hij kreeg nu definitief is.

De 36-jarige Dordtenaar had zijn zoontje in oktober 2015 een slaappil gegeven en daarna verdronken. Het drama gebeurde in de woning van de man aan het Frida Katzerf.

De vader was destijds verwikkeld in een vechtscheiding.