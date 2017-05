Welk liedje is dit?

Tonnie de Kievit zocht de titel van een liedje maar kende nog wel de melodie, en dus neuriede ze het liedje. Maar welk liedje was het?

Antwoord:

Luister iedere zaterdag van 12.00 tot 14.00 naar Vraag het de Bieb voor nieuwe vragen en antwoorden.

Het liedje heet: “Never leave me lonely” door de Nederlandse groep: RoadDe zanger heet Nick Mackenzie.Deze band kwam in 1971 in contact met Jack de Nijs en er ontstond dit bescheiden hitje met de titel:. Toen de band in 1973 werd opgeheven, ging MacKenzie verder met de Nijs. Er werden meerdere solosingles uitgebracht, waarvan een aantal grote nationale- en internationale hits werden. Waaronder “Hello, Goodmorning…”In Old Mexico”.