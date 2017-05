Meneer Waardijk belde om te vragen:

Bewaard de basterdsuiker na opening, in de zak en daarna in een gesloten bus. En toch wordt het na een tijdje een harde bonk. Hoe kan dat?





Aan Basterdsuiker is vocht toegevoegd in de vorm van een suikeroplossing. Bij elke vorm van contact met de lucht zal de basterdsuiker uitdrogen. De aanwezige lucht in de inmiddels geopende zak en daarna nog in een bus is dus voldoende.