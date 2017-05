Gewonde door ongeluk op A15 bij Ridderkerk

Foto: Verkeerspolitie Rotterdam

Op de A15 bij Ridderkerk is een vrachtwagen in botsing gekomen met een aantal auto's. Eén auto belandde op de vangrail en een andere ging over de kop.

Volgens de politie is er een persoon gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde in de bocht van de A15 bij Ridderkerk richting de tunnel onder de Noord.