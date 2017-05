Rijnmond Nu Fietst: hoe Rotterdam z'n inwoners op de fiets wil krijgen

Fietspad op de schop (Foto: Britt Wadman)

Rijnmond Nu fietst! Gisteren was de aftrapper en de komende dagen krijg je van alles te weten over het 'Stalen Ros'. Zo ook in Rijnmond Nu. Met vanavond: hoe krijgen we de Rotterdammers aan de Fiets? Want ondanks dat er tegenwoordig 70.000 Rotterdammers rondfietsen tegen 40.000 10 jaar geleden, moet het beter en vaker. Tenminste, dat vinden veel Rotterdammers, onder wie wethouder Pex Langenberg en Jorn Wemmenhove.

Maar hoe dan? Knoop je radio aan de dynamo en zet 'm in de eerste versnelling, want in Rijnmond Nu hoor je een aantal ideeën. Heb JIJ een idee om Rotterdam Fietsstad nummer 1 te maken, of luister nu in Dordt en wil je dat het daar ook beter wordt? Bel 010 - 436 44 36 of stuur een mail naar Nu@Rijnmond.nl! Wat houdt je tegen om de fiets te pakken? Tegen welke problemen loop je aan als je door de stad rijdt? Waar is JOUW persoonlijke fietsplek waar hoognodig iets moet gebeuren? En wat is jouw mooiste fietsroute? Bel 010 - 436 44 36 of mail naar NU@Rijnmond.nl. Twitter je mening of stuur een leuke foto van je stalen ros met #RijnmondNu : RIJNMOND NU TWITTERKANAAL: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16.00 en 19.00 uur.

