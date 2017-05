Aboutaleb en Paauw zien geen heil in coffeeshop langs de snelweg

Een coffeeshop drive-thru in de buurt van de snelweg kan niet rekenen op de steun van burgemeester Aboutaleb en korpschef Frank Paauw. Dat bleek donderdagmiddag tijdens een commissievergadering van de Rotterdamse raad.

Volgens Aboutaleb en Paauw heeft het initiatief, dat in Spijkenisse al gekscherend 'McBlow' werd genoemd, vooral een aanzuigende werking op allerlei gebruikers en vooral ook niet-Rotterdammers. Ze verwachten dat het meer last dan lust oplevert.

Pogingen van raadsleden om de burgemeester en de korpschef tot een proefperiode van een of twee jaar te verleiden, mislukten. De 'McBlow' in Spijkenisse bleef ook beperkt tot een plan.

Aboutaleb deed in de discussie over het Rotterdamse coffeeshopbeleid wel de toezegging om in het najaar met een beleidsbrief te komen. Daarin zullen nieuwe voorwaarden voor het openen en sluiten van coffeeshops staan.