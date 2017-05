Feest van de natuur, Stadsnatuur maken, Dogparade010 en hondenbelasting in Chris Natuurlijk van 20 mei.

Stadsnatuur maken

Twee architecten en een ecoloog presenteren volgende week dinsdag hun boek Stadsnatuur maken , een boek vol voorbeelden die ontwerpers kan inspireren om in de stad niet alleen voor de mens te ontwerpen, maar daarbij ook te denken aan dieren en planten. In het Essenburgpark in Rotterdam, een voorbeeld uit het boek, praat Chris Natuurlijk met twee van de schrijvers: Ecoloog Niels de Zwarte van Bureau Stadsnatuur Rotterdam en architect Piet Vollaard.

Fête de la Nature

Van een speurtocht naar kevers tot mediteren in het bos. Op zaterdag 20 en zondag 21 mei is het Fête de La Nature , het feest van de natuur. Chris Natuurlijk gaat op plantenjacht

Piet Hein en zijn teckels

Chris Natuurlijk heeft een serie over honden en hun baasjes....Zaterdag 20 mei gaat het over Piet Hein en zijn mini-teckels. Hij neemt ze mee naar zijn werk op de fiets en Chris Natuurlijk fietst mee.We doen dit allemaal voor de Dogparade010 die zaterdag 20 mei wordt gehouden op de West-Kruiskade in Rotterdam.

Woef! Hondenbelasting

Waar betaal je het meeste hondenbelasting en waarom is de hondenbelasting ooit ingevoerd? Je hoort het op 20 mei in Chris Natuurlijk van Wim van Es van het Belasting&Douanemuseum in Rotterdam.

Over Chris Natuurlijk

Waar hoor je over mooie parken, goede boeken of leuke wandelingen? Wat is de beste plek om duurzaam te dansen? Festivals, evenementen, lezingen en tentoonstellingen. Je hoort er meer van bij Chris Natuurlijk! Elke zaterdag van 08.00 tot 09.00 op 93.4 Radio Rijnmond.