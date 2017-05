Deze relschoppers worden nog gezocht na Excelsior Feyenoord

v10 v21 v24 v31 v45

Het zal u niet ontgaan zijn: afgelopen zondag is Feyenoord kampioen geworden. Dat leverde twee dagen van geweldige feesten op. Die week ervoor was dat helaas anders. Toen ontstonden na de verloren partij tegen Excelsior ongeregeldheden in de binnenstad… Een aantal relschoppers wordt daar nog steeds voor gezocht.