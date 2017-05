Schoen gezocht bij liquidatie Rotterdam Zuid

BR1719_witteveen02 BR1719_witteveen03

De politie wil graag informatie over deze schoen…. Deze is achtergebleven op een plaats delict. Maandag 23 januari wordt een 38-jarige man neergeschoten in aan het W.G. Witteveenplein in Rotterdam Zuid. Het slachtoffer leeft nog maar het gaat niet goed met hem. In deze zaak hebben we eerder al beelden laten zien van de schietpartij . Er zitten reeds mensen vast maar nog niet alle verdachten.Nu wil de politie graat meer informatie over deze schoen.