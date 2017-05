Overval tijdens overval bij Domino's

Domino's Pizza aan de Kerstendijk in Rotterdam IJsselmonde is onlangs twee keer overvallen. De manier waarop klinkt als een script uit een film. Terwijl de eerste overval bezig is, komen twee andere mannen de zaak binnen. Ook overvallers.