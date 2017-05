'Kosten kampioensfeest zijn hoger dan de baten'

De festiviteiten rond het kampioenschap van Feyenoord kosten meer dan dat ze opleveren, stelt econoom Michiel de Nooij. "In geld levert het de stad niet veel op. Maar in geluksgevoel is het goud waard."

Het feest kostte de gemeente Rotterdam zo'n anderhalf miljoen euro. Volgens burgemeester Aboutaleb is het dat geld dubbel en dwars waard. "Al die beelden van de stad gaan de hele wereld over. Als ik dat zou moeten kopen in reclamezendtijd ben ik vele malen meer kwijt".

De horeca deed goede zaken. Bakkers als meesterbakker Uljee uit Rotterdam-Zuid hengelden duizenden euro's meer omzet binnen met de verkoop van Feyenoord-tompoezen. "Normaal verkopen we er zo'n duizend", zegt Mignon Uljee. "Nu waren het er ruim 3600".

Toch wordt de economische waarde van zo'n feest snel overschat, vindt econoom Michiel de Nooij. Hij maakt kosten-batenanalyses van dit soort evenementen. "Mensen geven hun geld toch maar een keer uit. Als ze Feyenoord-tompoezen eten, slaan ze de keer daarna een gebakje over. Bovendien worden vaak alleen de extra inkomsten gerekend. Dat het ook extra geld kost om die tompoezen te maken, wordt lang niet altijd in de berekeningen meegenomen."

Maar evenementen hebben niet alleen economische waarde, vervolgt De Nooij. "Een kampioensfeest maakt heel veel mensen gelukkig. Natuurlijk is het lastig om geluk in geld uit te drukken. Daarom berekenen we bij onze onderzoeken hoeveel geld bewoners gemiddeld over hebben voor een evenement. Bij de Olympische Spelen kwam dat op twee- a driehonderd euro - een erg hoog bedrag. Maar als dat bedrag rond de 10 euro ligt, is dat voor de meeste gemeenten geen reden om een evenement niet te organiseren. Bij het feest in Rotterdam waren 150.000 mensen. Dat komt dus op die tien euro per persoon. En dan rekenen we al die mensen die er niet bij waren, maar het wel prachtig vonden dat het feest er was, nog niet eens mee."