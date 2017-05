Mossou en Gouka te gast in FC Rijnmond

Sjoerd Mossou

Sjoerd Mossou en Mikos Gouka zijn vrijdagmiddag te gast in FC Rijnmond. Met de journalisten van het Algemeen Dagblad blikken we terug op het inmiddels achterliggende voetbalseizoen. Feyenoord pakte de titel, Excelsior handhaafde zich knap in de middenmoot en ook promovendus Sparta slaagde er op de valreep in om nacompetitievoetbal te ontlopen.

Gouka schreef het boek 'Kampioenen', over het droomseizoen van Feyenoord onder leiding van trainer Giovanni van Bronckhorst. Van begin tot eind, van FC Groningen-uit tot Heracles Almelo-thuis. Ook collega Mossou leverde een bijdrage aan dat AD-boek. FC Rijnmond begint vrijdag rond 17.15 uur op TV Rijnmond en wordt daarna ieder uur herhaald tot de volgende dag. Etienne Verhoeff is de presentator.