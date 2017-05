Kinderdijkers bieden gestrande Franse kinderen slaapplek

De familie van Rijswijk uit Kinderdijk heeft een drukke nacht achter de rug. Ze hadden ruim vijftig Franse scholieren en hun begeleiders over de vloer. De touringcar van de Fransen kreeg na een excursie naar de beroemde molens pech.

Tot laat in de avond werd geprobeerd de bus weer aan de praat te krijgen. Maar toen er aan het einde van de avond nog steeds geen oplossing was besloten Jacqueline van Rijswijk en haar gezin de groep Fransen een slaapplaats aan te bieden, allemaal!

Alles lag vol

Door het hele huis werden slaapplaatsen gecreëerd. Alles lag vol. “Er was geen centimeter meer over. Ik wilde altijd veel kinderen, maar dat is er niet van gekomen”, vertelt Jacqueline van Rijswijk met een glimlach. “Dus toen zei mijn man vannacht toen we wakker lagen: Nu heb je je zin.. een huis vol met kinderen!”

De voorraadkast werd geplunderd om iedereen te eten te geven. Alle eieren gingen op, de jus ‘d Orange en drie potten chocopasta. De plaatselijke bakker zorgde belangeloos voor brood bij het ontbijt.

Donderdagochtend zijn de pubers met een vervangende bus opgehaald. Voor de familie Van Rijswijk bleef er vooral veel opruimwerk en afwas achter. “Maar ze hebben zich heel keurig gedragen, dus ik zou het zo weer doen!”