Politie vindt drugs en geld in garage Rotterdam-West

Foto: archief

In een garage in de Van Helmontstraat in Rotterdam-West heeft de politie woensdag aan het begin van de avond drugs en ruim zesduizend euro contant geld gevonden. Acht mensen zijn gearresteerd.

Een agent, die in burger op surveillance was, zag een auto rondrijden met een Belgisch kenteken. De bestuurder parkeerde, ging de garage binnen en kwam even later met een doos weer naar buiten. De agent vond dat verdacht en schakelde collega's in. Die hielden de auto op de Spaanseweg staande. In de doos bleken zakken poeder te zitten. De vondst was voor de politie aanleiding om ook de garage in de Van Helmontstraat te onderzoeken. Daar vonden agenten grote bedragen aan contant geld en nog een kleine hoeveelheid drugs. In het pand waren zeven personen aanwezig. Zij zijn, net als de bestuurder van de auto, aangehouden. Het gaat om mannen tussen de 29 en 44 jaar. Een deel komt uit Rotterdam, de rest heeft geen vaste woon- of verblijfsplaats. De drugs, het geld en de Belgische auto zijn in beslag genomen.