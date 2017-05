Drie Feyenoorders in voorselectie Oranje

Steven Berghuis, Jens Toornstra en Tonny Vilhena van Feyenoord zijn opgenomen in de voorselectie van het Nederlands elftal voor de oefeninterlands tegen Marokko (31 mei) en Ivoorkust (4 juni). Die dienen als voorbereiding op de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op 9 juni in Rotterdam.

Nathan Aké en Sergio Padt zijn de opvallendste namen in de 31-koppige selectie van de nieuwe bondscoach Dick Advocaat. De Hagenaar is de opvolger van Danny Blind, die na de nederlaag tegen Bulgarije in maart ontslagen werd. Wanneer Advocaat, trainer van Fenerbahçe, begint met zijn assistent Ruud Gullit is echter nog niet bekend. Tot 4 juni heeft hij nog verplichtingen in Turkije.

Advocaat heeft verder weinig verrassingen in zijn selectie. Oud-Feyenoorder Daryl Janmaat mag zich onder andere melden in Noordwijk, net als Ridderkerker Kevin Strootman. Op donderdag 25 mei maakt de bondscoach zijn definitieve selectie bekend voor het trainingskamp in Portugal.