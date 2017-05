Ons Kluppie, aflevering 10: Schaakvereniging IJsselmonde

Samen met Rotterdam Sportsupport is RTV Rijnmond ook dit jaar weer op zoek naar de allerleukste club van Rotterdam. Tijdens de verkiezing van Ons Kluppie 2017 krijgen tien Rotterdamse sportverenigingen de gelegenheid om zichzelf te presenteren en om te laten zien waarom zij hét 'kluppie' van het jaar zijn.

Voor de laatste aflevering zijn we op bezoek bij schaakvereniging IJsselmonde. Die club is onlangs gestart met jeugdschaken en sindsdien zit het ledenaantal in de lift. De clubavonden worden gehouden in het gebouw van het Veenoord VMBO in IJSselmonde.

De afgelopen weken presenteerden alle tien genomineerde clubs zichzelf. Stemmen op je favoriet kan hier en op de Facebook-pagina van Rotterdam Sportsupport.