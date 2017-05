Hertzberger: 'Deleten wat is gebeurd en weer door'

De hockeyers van Rotterdam werken ontspannen toe naar de tweede wedstrijd in de finale van de play-offs om het landskampioenschap. De ploeg van coach Albert Kees Manenschijn moet zaterdag winnen van Kampong om uitzicht te houden op de titel. In het eerste duel ging Rotterdam onderuit na shoot-outs. "We kunnen meer dan wij gedaan hebben. We hebben woensdag verloren, maar zijn niet verslagen," aldus Manenschijn.

"Wij zijn met onze gedachten alweer bij zaterdag, we hebben het een plek gegeven. Het was jammer, maar dat was het ook wel. We weten dat series lang duren," aldus Jeroen Hertzberger. "Het is aan ons om er een derde wedstrijd uit te spelen. Deleten wat is gebeurd en weer door."

De titel lonkt voor Rotterdam, dat bij winst zaterdag een dag later opnieuw thuis speelt. "Ik merk veel plezier dat wij er om spelen. Natuurlijk wordt de wens steeds groter, maar het is niet zo dat het moet. De club is reëel. Ik ervaar geen druk," laat Manenschijn weten.

"We willen iets rechtzetten. Iedereen heeft er vertrouwen in dat we het tot een goed einde kunnen brengen. Dus komen wij ontspannen over," vervolgt Hertberger. Manenschijn: "We staan in een schitterende finale, spelen thuis en hebben een hele goede ploeg. We hebben goed gespeeld de afgelopen weken. De beste gaat winnen, wij hebben een goede kans dat wij dat zijn zaterdag."

Voor de wedstrijd van zaterdag wordt een extra tribune geplaatst op het complex van hockeyclub Rotterdam. In totaal zullen zo'n 4500 toeschouwers aanwezig zijn.