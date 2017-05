Feyenoordfan gewond door fakkels bij huldiging op Coolsingel

Een Feyenoordsupporter uit Ridderkerk is maandag bij de huldiging op de Coolsingel gewond geraakt door vuurwerk. De vrouw kreeg het vuurwerk in haar blouse en liep tweede- en derdegraads brandwonden op aan haar decolleté. Martha Joosten was als een van de eersten op de Coolsingel om maar niets van de huldiging van haar helden te missen. Ze stond rechter voor het stadhuis.

Toen de Feyenoorders het bordes opkwamen stak een andere supporter achter haar een fakkel aan. “De fakkel werd naar voren gehouden. Ik voelde gelijk dat er wat op mijn hoofd viel. Voordat ik er erg in had is het in mijn blouse gekomen. Dat deed ontzettend zeer.”



Een toegesnelde EHBO-medewerker heeft gel gegeven om de wonden te koelen. Volgens Martha was de ergste pijn toen weg. Ze heeft toen nog wel naar de spelers op het bordes kunnen kijken.

Later constateerde de arts dat ze tweede - en derdegraads brandwonden had opgelopen. “Het zijn geen grote plekken, maar het is wel lastig. Ik snap niet dat zo’n iemand in zo'n mensenmassa vuurwerk aansteekt."



Naar een eventuele volgende huldiging gaat Martha niet meer kijken. Ze is bang dat ze weer gewond raakt. “Ik blijf thuis en hang wel een grote Feyenoordvlag aan het balkon."