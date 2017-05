RET-remise verhuist naar Goes

De remise aan de Kleiweg (archieffoto)

De karakteristieke werkplaats van de RET aan de Kleiweg in Rotterdam, verhuist naar Zeeland. Het gebouw uit 1916 wordt afgebroken en opgebouwd in een stoomtreinmuseum in Goes.

Het museum hoorde pas een week voor de sloop dat de hal plat zou gaan. Er is toen snel subsidie aangevraagd en met medewerking van de RET blijft de honderd jaar oude hal nu behouden. De RET-remise aan de Kleiweg wordt gesloopt, omdat de nieuwe metro's er niet inpassen.