Lara Boonstoppel vertrekt bij PKC

Lara Boonstoppel vertrekt bij PCK/SWKGroep. De korfbalster speelt na de zomer in het rood-witte tenue van concurrent TOP. Boonstoppel gaat bij de club uit Sassenheim in het tweede team spelen.

"Dit is de moeilijkste beslissing die ik ooit op korfbalgebied heb moeten nemen," aldus Boonstoppel op de website van PKC over haar vertrek uit Papendrecht. "Ik pas voor mijn gevoel niet bij de veranderingen die worden doorgevoerd in de selectie."

"Jarenlang heb ik keihard moeten vechten om mijn plek in het eerste te veroveren en te behouden. Dit was niet altijd makkelijk. Doel was om landskampioen te worden met mijn teamgenoten, dat is gelukt, al doet de deceptie van dit jaar nog steeds pijn," doelt Boonstoppel op de uitschakeling in de halve finale van de play-offs. Blauw Wit was te sterk.

Boonstoppel maakte sinds 2004 deel uit van de selectie van PKC. Ze werd tweemaal kampioen van Nederland.