Neptunus komt niet tot winst bij UVV

De honkballers van Curacao Neptunus hebben de uitwedstrijd bij Pickles UVV met 4-4 gelijkgespeeld. Door dat resultaat zakken de Rotterdammers weer van de tweede naar de derde plaats van de hoofdklasse.

De regerend landskampioen was dinsdag nog met 10-4 te sterk voor Hoofddorp Pioniers en rukte toen juist op naar plek twee achter lijstaanvoerder L&D Amsterdam. Komende zaterdag speelt Neptunus thuis tegen UVV, dat voorlaatste staat in de rangschikking met elf punten. Zondag wedstrijd drie in Vleuten.

HCAW is door het gelijke spel van Neptunus tweede achter Amsterdam, dat al 24 punten heeft. Neptunus staat op zeventien punten uit dertien duels, één minder dan HCAW, dat wel vaker in actie kwam.