Sliedrecht wakker gehouden door rinkelende schoolbel

De Sliedrechtse school

Een deel van Sliedrecht is midden in de nacht wakker gehouden. Een schoolbel van de Prins Willem Alexanderschool had kuren en bleef maar rinkelen. De bel begon rond 01.00 uur met rinkelen. Meerdere mensen belden daarna de politie, die daarna contact opnam met de school.

''Ik kreeg onderweg terug van een schoolkamp naar Sliedrecht een belletje dat er een probleem was. Vervolgens ben ik naar de school gegaan om de bel uit te zetten'', zegt Thon Koning van de school. Alles bij elkaar duurde het een uur voordat het weer stil was rond de Professor van der Waalslaan in Sliedrecht. De defecte bel zal gerepareerd worden.