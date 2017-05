Fietsinzamelactie voor Rotterdamse kinderen in armoede

Fietsinzamelingsactie voor Rotterdamse kinderen in armoede

In Rotterdam groeit 1 op de 4 kinderen op in armoede. Voor hen is een fiets geen basis, maar een luxeproduct, waar meestal geen geld voor is. En dat kan betekenen dat je niet mee kunt met vriendjes, of dat je niet naar je favoriete school kunt omdat die te ver weg is.

Gemeente Rotterdam en de ANWB zamelen de komende weken daarom oude fietsen in. Vrijwilligers knappen ze op, en dan worden de fietsen 'als nieuw' gegeven aan Rotterdamse kinderen. Woensdagochtend was de aftrap van de inzamelactie op het Schouwburgplein. Ook kinderen van verschillende scholen in Rotterdam zijn bij de actie betrokken. Ze helpen met klussen en inzamelen. Op het Schouwburgplein kwam een schoolklas symbolisch de fietsen brengen. Ze waren allemaal enthousiast over het idee: "Sommigen hebben helemaal geen fiets, en dat is dan niet leuk voor ze als de andere kinderen wel fietsen. Ik vind het heel lief dat mensen uit de wijk hun fiets weggeven." De pop-up Kinderfietsenwinkel van de ANWB staat nog tot en met 20 mei op het Schouwburgplein. Op de website van de ANWB vind je alle informatie over welke fietsen gevraagd worden, waar je je fiets kunt inleveren en hoe je verder kunt helpen.