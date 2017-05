Brei- en Haakfestival in Nieuwpoort

Nieuwpoort

Het historische vestingstadje Nieuwpoort staat vrijdag en zaterdag in het teken van breien en haken. In de straten zijn her en der breiwerkjes opgehangen en er zijn allerlei workshops.

In het Arsenaal kunnen mensen vragen stellen aan breidokter Constance. Ook zijn er demonstraties van Ply spltsen. Dat is het met een vlechtpen draden en koorden door elkaar heentrekken. Naast het Arsenaal zijn er ook brei-activiteiten in het Oude Stadhuis, de H48 Gallery en het Hervormd Centrum. []Facebook:https://www.facebook.com/deschapekop/posts/1425796430829297