Man en vrouw zwaargewond in Beverwaard

De Peellandstraat. Foto: MediaTV

In de Beverwaard in Rotterdam zijn een man en een vrouw in kritieke toestand overgebracht naar het ziekenhuis.

De man had in een huis aan de Peellandstraat geprobeerd zichzelf van het leven te beroven. Bij die poging is ook de vrouw zwaargewond geraakt. Ook een dochter raakte gewond, haar verwondingen vallen volgens de politie mee. De vrouw zou na de zelfmoordpoging van de man bij de buren hebben aangeklopt en buiten bewustzijn zijn geraakt. Ook daar zijn bloedsporen gevonden. De politie doet onderzoek in beide woningen.