Huseyin Dogan naar FC Oss

Middenvelder Huseyin Dogan speelt komend seizoen bij FC Oss. De 23-jarige oud-Spartaan tekent een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

Dogan doorliep bijna de gehele jeugdopleiding van Sparta Rotterdam en debuteerde in het seizoen 2011/2012 in de Jupiler League. Daarna speelde hij nog drie seizoenen in de hoofdmacht van de Kasteelclub. In totaal schreef hij 54 wedstrijden en 4 goals achter z’n naam.

Het afgelopen seizoen zat de middenvelder zonder club.