Acht maanden cel geëist voor verkrachten automobiliste

Justitie heeft straffen tot acht maanden jeugddetentie geëist in de Schiedammer verkrachtingszaak. In november van het vorig jaar is een vrouw in haar auto verkracht aan de Bokelweg in Schiedam.

Drie jongens van 15 en 16 jaar waren aangehouden. Een tweeling van 15 wordt ook verdacht van mishandeling van twee vrouwen en de aanranding van een andere vrouw op een fietspad. Tegen de broers is behalve een celstraf ook een voorwaardelijke jeugd-tbs gevraagd. De drie minderjarige verdachten zijn destijds gearresteerd nadat beelden van een beveiligingscamera waren vertoond. De zaak is de afgelopen dagen achter gesloten deuren behandeld op de Rotterdamse te rechtbank. Dat is gebruikelijk bij jeugdige verdachten.