Soufian Charraoui keert terug bij TPP-Rotterdam. De speler komt over van FC Eindhoven, dat hem vorig jaar zomer juist had overgenomen van de Rotterdamse club.

Charraoui kwam via de Rotterdamse scholencompetitie terecht bij TPP en maakte snel naam in het eerste team. FC Eindhoven, meervoudig kampioen van Nederland, kreeg de speler op de korrel. Na een jaar in Brabant gaat Charraoui weer in Rotterdam zaalvoetballen.



TPP handhaafde zich in het inmiddels achterliggende seizoen ternauwernood in de eredivisie. De ploeg van trainer Abdul Marbah eindigde als negende.