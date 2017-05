Twee jaar cel geëist voor bouwfraude BOOR

Justitie in Rotterdam heeft twee jaar cel geëist tegen de hoofdverdachte in de fraudezaak rond onderwijskoepel BOOR. Arnold R. uit Capelle aan den IJssel zou steekpenningen hebben ontvangen van aannemers en bouwadviseurs.

De verdachte was hoofd huisvesting bij BOOR in Rotterdam. Volgens justitie gunde hij bepaalde aannemers opdrachten in ruil voor geld en goederen. Ook zouden opdrachten zijn 'overgefactureerd': er werd aanzienlijk meer betaald, dan de klus had gekost.

Tegen vier andere verdachten zijn straffen tot 14 maanden cel gevraagd. Het gaat om de vrouw van de hoofdverdachte en drie mannen die smeergeld zouden hebben betaald.

De verdachten ontkennen de omkoping , op één na. Deze verdachte, een aannemer, was de klokkenluider waardoor de fraude naar buiten kwam. Hij wil dat er een einde komt aan het gesjoemel in de aannemerswereld en wil voor zichzelf schoon schip maken.

Het is onduidelijk voor hoeveel geld is gefraudeerd. Justitie: "Er is zoveel geschoven met potjes en posten, dat niet bekend is hoeveel er in de zakken van de verdachten is verdwenen. Deze zaak is het topje van de ijsberg."

De rechter in Rotterdam zal vermoedelijk in de loop van juni uitspraak doen.