Barendrecht pakt overlast Middeldijkerplein aan

De gemeente Barendrecht neemt maatregelen om de overlast op en rond het Middeldijkerplein tegen te gaan. Er komen in de zomer extra horecacontroles en de gemeente overweegt gebiedsverboden uit te delen aan overlastgevende jongeren.

De afgelopen maanden is de overlast in het gebied volgens burgemeester Van Belzen toegenomen. Hij denkt er zelfs over om voor bepaalde groepen een samenscholingsverbod in te stellen.

“Een deel van de overlastgevers komt uit Rotterdam en Albrandswaard.

"We zoeken daarom de komende tijd ook de samenwerking met Rotterdam en het jongerenwerk in Albrandswaard. Zo willen we ook buiten onze gemeentegrenzen afspraken maken om de migratie van die jongeren die overlast veroorzaken, in kaart te brengen en aan te pakken", aldus de burgemeester.

Barendrecht denkt de problemen ook te kunnen tegengaan door meer overdekte hangplekken te maken voor jongeren en het inzetten van meer buurtcoaches.